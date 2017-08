Ontsnapte slang jaagt buurvrouw stuipen op lijf

“Ze is 13 maanden oud en nog geen halve meter groot, daarom had ik haar in een apart terrarium op zolder gezet in plaats van tussen de grote slangen. Daar is ze uit ontsnapt”, vertelt Kallenbach. De Veghelse is overal gaan zoeken. “Maar ik kon haar nergens vinden. Het zijn echt ontsnappingskunstenaars. Ik weet niet hoe ze gevlucht is, want als ze via de trap was gegaan, had een van mijn honden haar wel gepakt.”

De slang bleek een kijkje te hebben genomen bij Kallenbachs buurvrouw. Die schrok daar flink van, maar ving het dier uiteindelijk met een emmer en belde de politie. “Ze had haar gewoon op kunnen pakken, want het diertje is mensen gewend. Het is de eerste slang die uit mijn hand eet. Ik ga zelfs langs scholen met haar, doe demonstraties, daarom vond ik het ook echt klote dat ze weg was: het is een perfect dier op dat gebied. Je gaat je sowieso hechten aan die dieren, het zijn onze kinderen.”

’Ik was altijd apart’

Kallenbach en haar echtgenoot hebben een groot gezin: negen slangen, waaronder twee boa constrictors, en twee honden. “Sommige mensen hebben een goudvis, maar ik ben altijd een aparte geweest: vroeger speelde ik al liever oorlogje dan met poppen. Toen ik op mijn twaalfde bij een vriendje kwam die een slang had, wilde ik er ook dolgraag een hebben. Zo is het begonnen.” De slangen die ze heeft, zijn niet giftig. “Daarnaast vallen de meeste slangen je sowieso niet aan, als je er goed mee omgaat.” De ontsnapte slang heeft ze nu achter slot en grendel gezet, bij de grotere soortgenoten. “Als ze zo stoer is om dit te doen, mag ze zich ook bewijzen tussen de grote jongens.”