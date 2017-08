Raadgevend referendum wankelt

Een definitief besluit is er nog niet over genomen. De voorstellen betreffen een uitruil. VVD, CDA en ChristenUnie waren sowieso al niet voor de huidige referendumwet en willen er zo snel mogelijk van af.

D66 ontevreden

D66, voor wie ’democratisering’ een kroonjuweel was, zit ermee in zijn maag. De partij is ontevreden met hoe de wet nu werkt - het Oekraïne-referendum is de Democraten slecht bevallen. En voor een ’echt’ correctief referendum, zoals de partij wil, lijkt geen draagvlak meer.

Dat ligt anders voor het idee om burgers de burgemeester te laten kiezen, een ander stokpaardje van D66. Een eerste stap daartoe ligt binnen handbereik als enkele extra partijen, zoals CDA en CU, zich ook achter een verandering scharen.

Een deal betekent niet dat het beoogde nieuwe kabinet snel af is van het referendum. Er staan nieuwe referenda op stapel, allereerst over de ’aftapwet’. Bovendien kan ook over het schrappen van het referendum een referendum komen.

