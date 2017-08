Jonge amateurspeler (20) sterft op voetbalveld

Shawn Sotong, die voetbalde in het eerste herenteam van de zondagselectie van VSV Vreeswijk, werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij tot woensdagmiddag aan de beademing lag. Enkele uren later overleed hij. Volgens de club zou Sotong een hartaanval hebben gehad als gevolg van een longembolie, die mogelijk het gevolg was van de lange vliegreis die Shawn onlangs heeft gemaakt.

Het verdriet is groot bij de Nieuwegeinse voetbalclub. Alle wedstrijden tot en met zondag zijn afgelast. Michel van den Hoven, plaatsvervangend voorzitter van de club, spreekt tegenover RTV Utrecht van een „verschrikkelijke gebeurtenis.”

Op Facebook stromen de condoleances binnen. „Dit komt zo hard aan. Dat zo’n vriendelijk persoon als jij op zo’n jonge leeftijd heen moet gaan. Rust in vrede Shawn Sotong.”