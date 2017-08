Het gaat weer vriezen!

Vanaf morgen is het voor de meteorologen herfst en dat merken we nu met een inval van koude lucht vanuit de poolstreken. Overdag zijn de temperaturen nog redelijk normaal, maar ’s nachts daalt het kwik lokaal tot dichtbij het vriespunt, misschien er zelfs even nét onder, aldus Weerplaza.

Normaal voor deze tijd van het jaar is het minimaal twaalf graden ’s nachts. De eerste grondvorst komt in de regel ook pas half september. ’De mensen die dit weekend nog op een camping staan; kunnen nog wel een extra deken gebruiken in de tent’, aldus Wilfred Janssen van Weerplaza.

Afgelopen zomer

Nu de herfst start, kijkt het weerbureau terug op de zomer. Niet eerder sinds het begin van de metingen in 1901 was het zo warm in juni. Na die maand werd het wisselvallig en verliep vooral augustus koel. Toch eindigt deze zomer in de top tien warmste zomers (tiende plaats).

Regen

Gemiddeld viel 250 millimeter regen (225 millimeter normaal). Vooral in Groningen was het nat met ruim 300, maar er waren ook regio's waar nog geen 150 millimeter neerslag viel. 12 juli was het bijzonder nat. In vrijwel heel het land viel er 20 millimeter of meer binnen 24 uur. Op de natste plensde 60 millimeter naar beneden. Deze zomer kende vier dagen met ergens in het land 50 millimeter of meer; en dat geldt als een zeer natte dag.

Zonuren

Zonnig was het wel. Gemiddeld scheen de zon ruim 630 uren waar ruim 600 normaal is. De meeste stralen waren zoals gebruikelijk in het zuidwesten met 700 uren zon. Op de Veluwe en in het oosten was het vrij somber met maar 550. De zonnigste maand was juli met ruim 230 uren.