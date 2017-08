Amsterdamse Saadia A.T. krijgt strafontslag

Op basis van het onderzoek is geconcludeerd dat A.T. zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling. „Deze belangenverstrengeling bestond eruit dat de medewerker, in strijd met de gemeentelijke regelgeving en gedragscode, opdrachten heeft gegund aan een persoon voor uiteenlopende rollen en via verschillende bedrijven, waar zij privé een relatie mee heeft (gehad)”, schrijft burgemeester Van der Laan in een brief aan de gemeenteraad. Ook blijkt dat er is gesjoemeld met een offerte. „Deze is opgemaakt en gewijzigd door de medewerker zelf.”

De gemeente heeft besloten lopende het onderzoek de samenwerking met een aantal personen en bedrijven die voor de gemeente opdrachten uitvoer(d)en vooralsnog op te schorten. „Onderzocht wordt welke rol zij hebben gespeeld in de belangenverstrengeling of andere ongeregeldheden in de bedrijfsvoering.”

Bijzonder ernstig

De burgemeester noemt het incident bijzonder ernstig, omdat het twijfel zaait over de veiligheid van Amsterdammers. Dit is volgens hem een kwalijke zaak, „temeer omdat aanslagen in het buitenland de angst voor een aanslag in Amsterdam nog steeds aanwakkeren”.

Momenteel probeert de gemeente 47 Amsterdammers door intensieve begeleiding „te bewegen tot het staken van radicaal of anti-integratief gedrag.”

Professionaliseren

In de brief staat verder dat er al langer onvrede bestond over de aansturing van het team radicalisering en polarisatie en het functioneren van de nu ontslagen medewerker A.T.. Een nieuwe leidinggevende had onder meer de taak gekregen om de gesloten cultuur open te breken en het programma te professionaliseren. Tegen Saadia A.T. loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek. Hiervan zijn nog geen uitkomsten bekend.

Ronselen

De Telegraaf onthulde eerder dat de Amsterdamse topambtenaar meermaals niet goed heeft ingegrepen bij de ernstige signalen over het ronselen van moslimjongeren voor het kalifaat. Burgemeester Eberhard van der Laan wacht op 14 september een spoeddebat over deze zaak.