Eis 20 jaar tegen zoon die vader doodde

Kil, koud en mensonterend. Dat is volgens officier van justitie Walter Kupers de manier waarop de 67-jarige Bart H. uit Helmond door zijn zoon Sander om het leven is gebracht.

Justitie eiste vanmiddag in de rechtbank van Den Bosch een gevangenisstraf van twintig jaar tegen de 41-jarige zoon, die bij hoog en bij laag blijft ontkennen dat hij zijn vader doodsloeg, en vervolgens het lijk dumpte in de Zuid-Willemsvaart in Helmond.

Bart H. werd half mei, enkele dagen nadat hij als vermist was opgegeven, uit het water gevist. Zijn lichaam was verpakt in een gebloemd dekbedovertrek en blauwe vuilniszakken, en met tape vastgebonden aan een steekkar. De verdenking viel al snel op zoon Sander, die na het uitzitten van een gevangenisstraf op zwart zaad zat en bij zijn vader in huis bivakkeerde.

Niet waar

Sander H. ontkent. Volgens hem verliet zijn vader in de vroege ochtend van 2 mei 2016 fris geschoren en aangekleed het huis om naar de huisarts te gaan, en daarna naar een afspraak met zijn chatpartner, ene Jessica, een advocate uit Budel. Zijn zoon mocht zijn auto en huis gebruiken, beweerde die, en kreeg bovendien de pinpas en creditcard van zijn vader om vrijelijk te gebruiken. Wat hij ook deed.

In totaal bleek sprake van 3480 euro aan opnames en betalingen met de creditcard. Pinnen was mislukt. Omdat Sander H. de pincode verkeerd invoerde, slikte de automaat de pas in. Volgens vrienden bewaarde Bart H. als paranormaal genezer veel contant geld in huis. Er zou zeker 10.000 euro in een kluis hebben gelegen. De kluis bleek leeg.

Volgens OvJ Kupers klopt er niks van het verhaal van Sander. Bart droeg een pyjama toen hij uit het water werd getakeld. Zijn ondergebit zat nog in een glas water op de wastafel thuis. In zijn slaapkamer en op de trap werden zijn bloedspetters aangetroffen, en een man had op 2 mei de doktersafspraak van Bart afgebeld, omdat zijn zus op sterven zou liggen.

Chatpartner

De chatpartner met wie Bart zou hebben afgesproken, bestaat helemaal niet, aldus Kupers. ‘Jessica’ bleek een zogenoemd ‘entertainmentprofiel’ te zijn op de site zoek.love, dat door meerdere operators wordt gerund om mensen zo lang mogelijk aan de praat te houden. De chatsessie met ‘Jessica’ is volgens de OvJ na de vermissing van zijn vader door Sander gemanipuleerd, om zijn verhaal te onderbouwen dat Bart en ‘Jessica’ een afspraak hadden.

Maar vooral verdacht vindt de OvJ de zoekopdrachten die Sander H. invoerde op zijn telefoon: ,,Doodsteken met weinig bloed, hoe lang duurt wurging? Lijk in water dumpen, lijkverzwaring, kopen identiteit, bezittingen vermiste personen, Vader vermist: AOW, moord met gif, waarmee hartaanval veroorzaken”. Een deel van die zoektermen tikte Sander H. in nog voordat zijn vader als vermist werd opgegeven, zegt de OvJ. Dat vormt een sterk bewijs voor voorbedachte rade, en dus voor moord.

Vanmiddag komt de verdediging aan het woord. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees alle berichten van rechtbankverslaggever Saskia Belleman terug op Twitter.

Tweets by SaskiaBelleman