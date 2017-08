premium

Documentaire Jesse op groot scherm in Carré

28 min geleden Eline Verburg

Het lijkt er op dat de veelbesproken documentaire ’Jesse’ over GroenLinks-voorman Jesse Klaver komende maandag tóch aan het publiek getoond gaat worden: op een groot scherm in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Het theater wil het bericht niet bevestigen, maar geeft wel aan „dat hier straks meer over wordt bekendgemaakt.”