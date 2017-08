Wegen rond Amsterdam muurvast

De langste file staat op de A10, met een lengte van 18 kilometer. Wie uitwijkt naar de A9 komt ook daar stil te staan, aldus de VID, die de drukste spits noteert sinds de afsluiting van de A10 West. Behalve die afsluiting dragen ook een aantal ongelukken bij aan het verkeersinfarct.

Eerder op de dag maakte Rijkswaterstaat bekend dat de A10 West zaterdagmorgen in beide richtingen weer opengaat. Dat is twee dagen eerder dan gepland. De afgelopen zes weken is asfalt weggefreesd en opnieuw aangebracht en is nieuwe belijning getrokken. Verder zijn de bestrating in de bermen en de matrixborden vervangen en is de regenwaterafvoer verbeterd.