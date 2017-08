Negen aanhoudingen in Amsterdam na melding vuurwapen

Auto’s die voldeden aan de beschrijving konden al door de politie snel staande worden gehouden op de Rijnstraat. De verdachten werden onder schot gehouden en moesten hun auto’s verlaten. In totaal zijn negen verdachten aangehouden.

Twee auto’s zijn in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen. De Rijnstraat ter hoogte van de Vrijheidslaan werd tijdelijk afgesloten vanwege de aanhoudingen.