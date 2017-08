De supermarkt werd deze week heropend door de broers Niek en Tijn Leussink. En hoe: de winkel heeft niet alleen een ruimte voor koel pils, er is ook een steenoven, waar dagelijks verse pizza’s wordne gebakken. Toch springt de ijskelder het meest in het oog. Niek Leussink verklaart: „Het is natuurlijk gek dat we bier normaal gesproken warm verkopen, terwijl je het koud drinkt. We leggen het bier dus in de winkel al koud, zodat je het meteen koud kunt drinken.”

De naam ijskelder is een beetje misleidend. Foto: GinoPress

De naam ijskelder is een beetje misleidend; het is geen ondergrondse opslagruimte, maar een kamer die zich op dezelfde hoogte bevindt als de supermarkt. Het is er wel koud: zo’n vier tot zes graden. „De ideale drinktemperatuur”, aldus Leussink. De ruimte waar de klanten kunnen rondscharrelen is twaalf vierkante meter groot, maar de hele cel - inclusief voorraadkamer - beslaat zo’n dertig vierkante meter.

Klant Ellen zegt tegenover de Tubantia dat ze de kamer wat vindt tegenvallen. „Ik was nieuwsgierig of het echt een kelder zou zijn. De naam doet iets mooiers vermoeden dan deze ruimte waar je het bier vandaan haalt”, zegt ze eerlijk. De 16-jarige Justin vindt het prachtig, hoewel hij zelf nog geen bier mag kopen. „Het is goed dat het bier nu koud staat. Dat hadden ze hier eerder niet.”