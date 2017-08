premium

Dode bij schietpartij Best

Gisteren, 23:01

BEST - UPDATE 23.55 uur Bij een schietpartij in de Johannes Klingenstraat in het Brabantse Best is donderdagavond een dode gevallen. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De dader is, wellicht met meer personen, op de vlucht geslagen.