FvD: Democratie uitgehold

Aan de formatietafel wordt door VVD, CDA, D66 en CU het voorstel besproken om het raadgevend referendum af te schaffen, meldde De Telegraaf gisteren. D66 zou daar, als een soort ruil, het gekozen burgemeesterschap voor terug kunnen krijgen.

Het raadgevend referendum valt de meeste politici in de praktijk tegen. Omdat het bindend referendum politiek onhaalbaar is, kan D66 kiezen voor de buit die wel binnen handbereik is: burgemeestersverkiezingen.

’Hou je mond en doorlopen’

Het schiet enkele partijen in het verkeerde keelgat. „Einde referendum, einde D66”, voorspelt PVV-leider Wilders. „Politiek tegen burger: hou je hoofd en doorlopen”, vat partijgenoot Bosma samen.

Forum voor Democratie-voorman Baudet vindt dat de democratie wordt ’uitgehold’ en meent dat ’de burger buitenspel’ wordt gezet als het wordt afgeschaft. Zijn partij plaatste een online link waar teleurgestelde D66’ers hun lidmaatschap op kunnen zeggen.

’Meer inspraak belangrijk’

Pechtold ging gisteren niet in op wat er aan de formatietafel wordt besproken. Hij zegt wel dat hij meer inspraak voor burgers belangrijk vindt, dat kan dus ook de burgemeestersverkiezing zijn.