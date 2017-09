Toch geen ww voor ambtenaar Saadia

Maar al die tijd verzweeg ze haar persoonlijke banden met een persoon die ze voor veel geld inhuurde om klussen in de bestrijding tegen radicalisering te doen.

Om die reden kreeg Saadia donderdag plotseling strafontslag. De reden is dat uit het onderzoek grote malversaties aan de orde kwamen. Maar de andere reden is dat Saadia, toen ze de bui zag hangen, zelf al per 1 september ontslag nam. Nu de gemeente haar op staande voet heeft ontslagen, heeft ze geen recht op ww.

