Wat er is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is er nog weinig informatie bekend over de identiteit van het slachtoffer.

Het schietincident vond rond 05.00 uur plaats aan de Burgemeester D. Kooimanweg in Purmerend.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De straat werd na het incident afgesloten voor onderzoek.

Later meer.