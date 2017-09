Verdachte aanslagplan officier vrijgelaten

-

Het onderzoek heeft geen bevestiging opgeleverd van de verdenkingen tegen hem, meldt het Openbaar Ministerie.

De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, zou een aanslag willen laten plegen op de officier van justitie in zijn strafzaak. Otto, die zelf in voorarrest zit in de gevangenis in Middelburg, zou de man uit Sliedrecht daartoe opdracht hebben gegeven.

,,De man uit Sliedrecht kwam naar voren in een onderzoek naar zeer serieuze informatie dat een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Zeeland - West-Brabant iets zou worden aangedaan", schrijft het Landelijk Parket van het OM in een toelichting. Zowel Otto als de man uit Sliedrecht zijn deze week verhoord.

De advocaat van Otto sprak kort na de arrestatie van ,,drijfzand''. Volgens hem is de verdenking ,,volstrekt fake en ongefundeerd''. Klaas Otto zit in voorarrest in verband met verschillende strafzaken. Het gaat onder meer om afpersing, bedreiging, witwassen, mishandeling en brandstichting. De inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak is later deze maand.