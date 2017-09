Ontuchtverdachte Bart C. blijft vastzitten

De raadkamer van de rechtbank Midden-Nederland heeft dat vrijdag beslist.

Pedagogisch medewerker Bart C. wordt verdacht van misbruik van meerdere jonge kinderen. De man uit Utrecht werd opgepakt nadat twee kinderen uit een gezin hun ouders hadden verteld dat zij seksuele handelingen bij hem moesten verrichten. Nadat justitie alle ouders van kinderen op de opvang had bijgepraat, kwamen nog enkele aangiften binnen. Het zou gaan om minder dan vijf aangiften.

De man moest vorige week in het ziekenhuis worden opgenomen, nadat hij in zijn cel een zelfmoordpoging had gedaan.

Bij ouders, kinderen en collega's van de opvang waar de man werkte, sloeg het nieuws eerder deze maand over de misbruikgevallen in als een bom. De medewerker werd op handen gedragen.