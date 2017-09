„Ze moeten beter naar de meisjes kijken”, aldus Ploumen. Het Nederlands vrouwenelftal won vorige maand in eigen land het Europees kampioenschap.

Premier Mark Rutte en minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) waren in het Stade de France in Parijs getuige van de historische zeperd van Oranje. „Het was niet best gister”, zei Koenders. „Ik hoopte natuurlijk heel erg dat Nederland zou winnen, maar iedereen zag dat het niet goed ging. Het was een knock-out.”