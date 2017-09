Vermiste student was aan ’t wildplassen

De 18-jarige had zich even afgezonderd van de gedropte groep die na het ’nachtspel’ met een busje zou worden opgehaald. Toen zijn blaas leeg was, waren zijn studiegenoten van SSR al lang en breed vertrokken. De benevelde student besloot te voet verder te gaan en raakte verdwaald. Uiteindelijk kon hij meeliften met iemand en kwam zo terug op het honk.

Maar intussen startte de politie een enorme zoekoperatie op. Met een hond, een heli met warmtecamera en leden van de mobiele eenheid werd het bos afgespeurd. De angst was dat hij in het moeras in het bos kon wegzakken.

SSR-preses Maaike Lomerse vertelt het Leidsch Dagblad dat ze zelf ook intensief mee heeft gezocht. Ze is ’blij’ en opgelucht dat de student weer veilig thuis kwam. Met ontgroening had het niets te maken, benadrukt ze.