Eis 25 jaar voor liquidatie op dancefeest

39 min geleden

AMSTERDAM - UPDATE - De 35-jarige Surailie I. moet, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, 25 jaar de cel in vanwege een liquidatie tijdens een dancefeest in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum in mei 2013. De aanklager zei vrijdag voor de rechtbank in Amsterdam dat er voldoende bewijs is dat het om een vooropgezet plan ging en er dus sprake is van moord. De ’ruzie’ die aan de schietpartij voorafging, was in scene gezet, aldus de aanklager.