’Eind aan lening voor gevangenen’

Wie de bak in moet kan vaak de huur niet meer betalen. In de vorige bestuursperiode werden de huurpenningen door Rotterdam betaald totdat iemand vrij kwam. Onder het huidige college, met Leefbaar Rotterdam, werd dat al fors versoberd tot een lening die beperkt aan te vragen is.

Het maakt onderdeel uit van het 15-puntenplan Nazorg Detentie, waarbij de gemeente probeert gevangenen die uit de bajes mogen op het rechte pad te houden. Onderdak wordt gezien als basisvoorwaarde waarmee ’de basis op orde is’, volgens verantwoordelijk wethouder Hugo de Jonge (Zorg). Het is het uitgangspunt voor nazorg.

Toch wil Leefbaar Rotterdam raadslid Michel van Elck ook de lening volledig afschaffen. „Met het oog op recidive en kosten is die regel praktisch. Maar moreel voelt dit anders. Mensen die in de cel belanden zijn ook verantwoordelijk voor hun daden en daar horen consequenties zoals straf maar ook eventueel het kwijtraken van een huis bij.”

Uit de cijfers van wethouder De Jonge blijkt dat vorig jaar 22 Rotterdamse gedetineerden gebruik hebben gemaakt van de regeling om met een lening via de gemeente hun huis aan te houden tijdens kortdurende detentie. Van Elck wil weten van de wethouder hoeveel van dat geld is terugbetaald.

„Je moet mensen die de fout zijn ingegaan niet pamperen als gemeente. Daden hebben gevolgen. Een lening vind ik ver gaan.”