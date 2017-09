De film Jesse deed nogal wat stof opwaaien omdat BnnVara hem aanvankelijk maandagavond zou uitzenden. Na kritiek over de onafhankelijkheid van Boink, die ten tijde van het maken van de documentaire in dienst was bij GroenLinks, zag de omroep hier vanaf.

De film is nu maandagavond onder meer te zien in het Amsterdamse Carré. Na afloop van de documentaire is er een debat in het theater. Het precieze onderwerp daarvan en de gasten zijn nog niet bekendgemaakt.