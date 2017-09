Lidl censureert kruisen op pakken moussaka

Op de originele foto zijn de kruisen op de kerken - al zijn ze niet zo groot - wel gewoon zichtbaar. Een Belgische klant trok afgelopen week aan de bel. Hij zocht contact met de media, waarop er een storm van kritiek losbarstte.

’Boycot’

Op de Facebookpagina van de Belgische Lidl zijn de reacties niet mals. Veel mensen vinden het schandalig dat het bedrijf de kruisen heeft weggeshopt. Sommige klanten roepen zelfs op tot een boycot. kruisjes zijn toch een deel van onze Europese cultuur? Dat is ook het bewijs dat het geen echte Griekse produkten zijn, want als je naar Griekse landschappen kijkt kun je niet naast de kruisen op de mooie blauwe daken kijken.

Lidl Nederland noemt de ophef „uiterst vervelend” „We begrijpen hoe belangrijk religieuze symbolen voor samenlevingen zijn”, reageert het bedrijf na ophef in België over de kwestie.

Het gaat om een foto op producten uit het Eridanous-assortiment, zoals moussaka en halloumi-kaas, die worden verkocht tijdens de Griekse actieweek. Op de foto staan bekende blauwe koepels van een wit kerkgebouw op het Griekse eiland Santorini afgebeeld. Maar de kruisen op de koepels ontbreken.

’Religieus neutraal’

In een schriftelijke verklaring zegt Lidl Nederland dat deze specifieke verpakkingen zijn ontworpen door een internationaal team. „Het is onderdeel van ons internationaal bedrijfsbeleid om religieus en politiek neutraal te blijven. We hebben op geen enkele wijze aanstootgevende bedoelingen gehad en we zullen zorgdragen dat toekomstige verpakkingen weloverwogen en met grote zorg worden geproduceerd.”

Overigens prijkt op de verpakking van de kant-en-klare Turkse pizza van Lidl wel een moskee.