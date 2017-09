premium

Nederlandse studente (19) aangerand in Istanbul

1 uur geleden

Istanbul - Een 19-jarige Nederlandse studente Geneeskunde is onlangs in Istanbul ontsnapt uit de klauwen van een man die haar wilde verkrachten. Ze kon vluchten doordat ze haar belager in zijn pols beet. De man kon snel worden opgepakt omdat hij de tandafdruk van de studente in zijn armen had staan.