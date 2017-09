Klaver bij vertoning Jesse in Carré

„Wat een verhaal. Half Nederland heeft er een mening over, maar nog niemand heeft hem gezien. Maandag gaat dat veranderen”, schrijft de politicus in zijn nieuwsbrief. „Het had wat voeten in de aarde. Je zou ook kunnen zeggen: inmiddels zijn heel veel mensen nieuwsgierig geworden naar de film.” Klaver zegt verder dat de documentaire over veel meer gaat dan alleen de verkiezingscampagne. „Voor mij gaat de film ook over liefde en vriendschap, over politieke winst en over persoonlijk verlies. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.„Lees ook:

Lees ook:

Eerste beelden Jesse vrijdag bij Jinek

De film Jesse deed de afgelopen week veel stof opwaaien. Aanvankelijk zou BNNVARA hem maandag uitzenden, maar na kritiek over de onafhankelijkheid van de maker zag de omroep hier vanaf. Daarop kocht producent Doxy Films de rechten terug, waardoor de documentaire nu toch te zien zal zijn in onder meer het Amsterdamse theater Carré.

Behalve in Carré is de film ook te zien in bioscopen in Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Rotterdam, Wageningen, Tilburg, Apeldoorn, Den Bosch, Helmond, Heerenveen, Bussum, Zutphen en Gouda. Op een aantal van die plekken is een livestream met het debat na afloop in Carré.