Verdachten van homogeweld langer vast

35 min geleden

AMSTERDAM - Drie mannen die zijn aangehouden voor de mishandeling van twee homoseksuelen in Amsterdam blijven langer in de cel. De rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam heeft besloten dat ze zeker twee weken langer vast blijven zitten.