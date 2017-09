Klaver: zwarte kant wel degelijk in film

Klaver reageerde in het televisieprogramma Jinek op de kritiek dat de documentaire, die werd geschoten door een campagnemedewerker, Joey Boink, hem zou afschilderen als een heilige. Om de schijn van partijdigheid te vermijden besloot omroep BNNVARA, die de film zou uitzenden, daarvan uiteindelijk af te zien. De producent kocht daarop de rechten op en vertoont de documentaire de komende tijd in filmzalen en theaters.

„Als er iets is wat ik pijnlijk vind en wat mijn slechte kant laat zien is het dat”, verwees Klaver naar een scène waarin hij zijn moeder begroet maar ondertussen met zijn hoofd bij de campagne is. Klavers moeder overleed anderhalve maand later, midden in de kabinetsformatie waarin haar zoon was ondergedompeld.

Grenzeloze ambitie

„Ik heb het veel te veel als vanzelfsprekend gevonden dat ze er is”, zei Klaver. Hij was naar eigen zeggen „altijd maar bezig met dat politieke project.” „Ik had liever dat er tien momenten in hadden gezeten waarin ik een debat voorbereid dat slecht gaat of iets niet goed doe dan dit.”

Documentairemaker Joey Boink, die tijdens de verkiezingscampagne beeldvoerder was voor GroenLinks, vindt dat het in de film vooral wringt als Klavers „grenzeloze ambitie” in beeld komt. „Dat gaat wel heel ver soms.”