’Strafontslag COR-baas politie’

De disciplinaire straf heeft de korpschef van de politie, Erik Akerboom, in juli in een twintig pagina’s tellende ontslagbrief aan Giltay gemeld. In de brief wordt een lange reeks misstanden beschreven waaraan de hoogste baas van het medezeggenschapsorgaan zich schuldig zou hebben gemaakt.

Op 12 september presenteert de door de minister van justitie ingestelde zogeheten commissie Ruys de bevindingen van een onderzoek naar de buitensporige uitgaven door de COR. Het rapport Ruys is al tien weken klaar maar de presentatie is uitgesteld omdat voormalig korpschef Gerard Bouman in de zomer een zware hartaanval kreeg waaraan hij op 31 juli is overleden.