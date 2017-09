Rijkswaterstaat had extra tijd uitgetrokken voor eventuele tegenvallers, maar die zijn er nauwelijks geweest. Daarmee is zaterdag een einde gekomen aan flink wat hinder voor automobilisten in de regio Amsterdam.

Dagelijks maken zo’n 124.000 voertuigen gebruik van de A10 West tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de afslag Basisweg.