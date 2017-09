In een interview met NOS-programma Met het Oog op Morgen, dat zaterdagavond wordt uitgezonden, zegt Bussemaker dat ze vooral moeite had met Asschers toonhoogte.

„Ik dacht: het helpt niet.” Volgens de minister past een dergelijk dreigement niet bij de „constructieve sfeer” tussen VVD en PvdA in het kabinet. „En voor het aanzien van de politiek had ik het slecht gevonden als het anders was gelopen deze week”, zegt Bussemaker.