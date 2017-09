Bezetters van moskee in Venlo aangehouden

De actievoerders maken deel uit van de organisatie Identitair Verzet (ID Verzet). Ze waren op het dak geklommen. Volgens ID Verzet wordt de moskee gebouwd door de Turkse instelling Diyanet die meerdere moskeeën in Nederland zou beheren.

Diyanet staat volgens de actievoerders onder controle van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. „Alle benoemde imams zijn bijvoorbeeld Turkse ambtenaren. Het is bekend dat de preken worden opgesteld in Turkije en zijn gericht op beïnvloeding van de hier aanwezige Turkse bevolking”, stelt ID Verzet.

Spionage-moskeeën

Volgens de organisatie werd er in de moskeeën in Nederland toe opgeroepen aanhangers van de Turkse geestelijke Fetullah Gülen te verraden aan de Turkse overheid. Volgens Erdogan is Gülen verantwoordelijk voor de couppoging vorig jaar in Turkije.

„Wij zien de aanwezigheid van Diyanet-moskeeën als een directe beïnvloeding van de Nederlandse samenleving. Wij roepen de Nederlandse regering dan ook op om stappen te ondernemen tegen de zogenoemde spionage-moskeeën die onder Diyanet vallen”’, stelt ID Verzet.