Buren redden hoogbejaarde uit maisveld met deur

Een thuiszorgmedewerker sloeg alarm nadat de man van in de negentig niet thuis bleek te zijn. Zijn deur was echter niet afgesloten. Hierop besloot de buurt massaal op zoek te gaan naar de hoogbejaarde, meldt RTV Oost. Gelukkig werd de man vrij snel gevonden, in een maisveld. Hij lag daar al ruim vier uur en had een regenbui over zich heen gekregen. „Aardig onderkoeld, maar hij had nog praatjes genoeg”, weet de wijkagent.

’Op een oude deur’

De man kon niet meer lopen, maar een buurman had daar wel een handige oplossing voor. Hij had nog wel een shovel en een oude deur liggen, waarop de man, die inmiddels op een brancard lag, naar de ambulance werd gereden.

„Als de buurt niet zo alert was geweest, waren de gevolgen voor de man bij de temperaturen van afgelopen nacht waarschijnlijk desastreus geweest”, aldus de wijkagent. De man mocht het ziekenhuis al snel verlaten.