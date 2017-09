Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Zwaargewonde bij steekpartij Zoetermeer

40 min geleden

ZOETERMEER - In Zoetermeer is een zwaargewonde gevallen bij een steekpartij. Het drama speelde zich afgelopen nacht af in de hal van appartementencomplex Leliënborgh bij het Stadstheater Zoetermeer.