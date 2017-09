Ophef om camera’s in reclameborden

De camera’s zitten verwerkt in de digitale reclamezuilen en registreren hoeveel mensen naar de billboard kijken en hoelang. Op sociale media wordt gesproken over ’bespioneren’ en twitteraars vragen zich af of dit zomaar mag. „Afplakken!”, wordt er gereageerd.

Volgens de NS, die toestemming gaf voor de zuilen, hoeven reizigers zich echter geen zorgen te maken. „De schermen slaan geen persoonsgegevens op, alleen het aantal passanten en waarnemingen wordt geteld.” Volgens de NS geheel conform de privacyregelgeving.

De reclameborden lijken al op vele stations in heel Nederland geplaatst te zijn. Zo zijn er alleen al op Amsterdam Centraal 35 borden met camera’s - door de NS sensoren genoemd - te vinden. Rover heeft de NS om opheldering gevraagd. „Graag horen wij of dit nu echt camera’s zijn of iets anders, welke afspraken daarover zijn gemaakt tussen NS en de exploitant van de schermen en hoe zich dit verhoudt tot privacy van de reiziger.”

@NS_online @ROVER_online wat doen die mini-cameratjes in die reclamezuil! Dit lijkt me geen beveiliging! Station amersfoort perron 6/7 pic.twitter.com/5YMKhguzU6— Nsdefect (@Nsdefect) 4 september 2017