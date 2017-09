premium

Boosheid om beslotenheid vergadering Tihange

46 min geleden

EIJSDEN - Milieu- en actiegroepen gaan donderdag demonstreren voor het gouvernement in Maastricht. Daar vindt op dat moment een besloten bijeenkomst voor Limburgse raadsleden en leden van Provinciale Staten plaats over de risico’s van de kerncentrale in Tihange. Pers en milieugroepen mogen daar niet bij zijn. Dat is de actiegroepen in het verkeerde keelgat geschoten.