Verdachte ontucht basisschool Zoetermeer op vrije voeten

De vrijwilliger van de rooms-katholieke school in de wijk De Leyens werd afgelopen donderdagmiddag opgepakt, kort nadat er een tip was binnengekomen bij De Telegraaf. Hieruit bleek dat de man in het voorjaar van 2017 grensoverschrijdend gedrag had vertoond bij een leerling in de kleuterklassen. De ouders van het slachtoffertje deden voor de zomervakantie aangifte.

’Onderzoek loopt nog’

De politie laat maandag weten dat de man is gehoord en dat er één aangifte wordt onderzocht. ,,Het onderzoek loopt nog”, aldus een woordvoerster. Ouders van leerlingen, die van het misbruik niet op de hoogte waren gesteld, zijn inmiddels uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst met deskundigen.

De Unicoz Onderwijsgroep besloot ouders alsnog te informeren nadat De Telegraaf vragen stelde over de kwestie. De zaak zorgde vorige week voor veel onrust.