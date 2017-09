Voorzitter SP: partij is geen bingoclubje

„We zijn direct naar elkaar en dat is ook nodig want we willen het land veranderen”, aldus de voorzitter.

Het boek van Gesthuizen komt deze week uit. In interviews heeft ze zich onder meer beklaagd over de volgens haar autoritaire stijl van oud-leider Jan Marijnissen.

Tegenkandidaat

Meyer zei niet te begrijpen dat Gesthuizen zich telkens weer kandidaat heeft gesteld als het destijds zo verschrikkelijk was bij de SP. Hij liet weten dat hij het boek zelf nog niet heeft gelezen. „Alle journalisten hebben het, maar wij hebben het ondanks herhaald verzoek nog niet ontvangen”, aldus Meyer.

In de uitzending zei Gesthuizen dat Meyer liegt als hij zegt dat er meerdere keren om het boek is gevraagd. Gesthuizen was de tegenkandidaat van de door het partijbestuur voorgedragen Meyer toen de SP in 2015 een nieuwe voorzitter koos.