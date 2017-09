Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Jonge Veenendalers terecht voor zware mishandeling broers

40 min geleden

ARNHEM - In de rechtbank in Arnhem staan negen mannen uit Veenendaal terecht voor zware mishandeling van twee broers uit Lunteren(14 en 18 jaar) op Koningsdag in Arnhem vorig jaar. De jongste jongen van 14 jaar zou 25 keer tegen het hoofd zijn geschopt, terwijl anderen zijn broer te grazen namen.