Ambtenaren worstelen met pastafari: vergiet of niet?

De opmerkelijke aanvragers zijn lid van de ‘de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster’. De pastafari, zoals ze zichzelf noemen, vinden dat ze net als een moslima het recht hebben om het hoofddeksel van hun religie te dragen op pasfoto’s voor officiële documenten.

Mag dit?

Uit een wob-verzoek van de Nederlandse afdeling van de ‘kerk’ blijkt dat ambtenaren in alle hoeken van het land de afgelopen jaren te maken hebben gehad met aanvragen. In veel gevallen werd het ministerie van Binnenlandse Zaken om hulp gevraagd.

Foto: Rijksoverheid / besluit WOB-verzoek

„De meneer die kwam is aanhanger van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Vanwege zijn geloof, zegt hij een vergiet te moeten dragen. Volgens de paspoortwet is een hoofddeksel toegestaan om religieuze redenen. Mogen wij een pasfoto van de meneer met een vergiet op zijn hoofd aannemen?”, vraagt een ambtenaar van de gemeente Emmen bijvoorbeeld aan het departement.

Niet toegestaan

Het ministerie en ook de rechter hebben inmiddels duidelijk gemaakt dat het vergiet op pasfoto’s niet is toegestaan. Twistpunt is de vraag of het al dan niet verplicht is om het keukengerei te dragen. In verschillende landen is het overigens wel toegestaan om met het opmerkelijke hoofddeksel op te foto te gaan voor een rijbewijs. Twee jaar geleden ging het in Nederland mis: in Den Haag en Leiden hebben ambtenaren wel een keer een paspoort afgegeven aan een pastafari.

De ‘kerk’ leert onder meer dat er in de hemel biervulkanen en naaktdanseressen zijn. Verder spelen piraten een belangrijke rol. De levensbeschouwing is in de Verenigde Staten opgericht; vooral uit protest tegen de invloed van de gevestigde wereldreligies.