Verhoging eigen risico ’ongehoord’ en ’bizar’

PVV-leider Wilders noemt het „ongehoord”. SP-Kamerlid Marijnissen vindt het „bizar”. Ook de PvdA laat van zich horen. Kamerlid Nijboer zegt dat „het eigen risico volgend jaar niet omhoog mag”.

Uitgelekte stukken

De reactie van de PvdA-parlementariërs wekt bij andere politieke partijen bevreemding op. Dat het eigen risico volgend jaar omhoog gaat van 385 euro naar liefst 400 staat namelijk in uitgelekte conceptstukken voor Prinsjesdag die zijn opgesteld door VVD en - jawel - PvdA.

De vier formerende partijen VVD, CDA, D66 en CU hadden een stokje kunnen steken voor het oplopen van de zorgkosten voor de aankomende jaren, maar inmiddels is uitgelekt dat zij dat niet van plan zijn. Voor CDA en CU is dat pijnlijk. Zij hadden in hun verkiezingsprogramma’s staan dat zij het eigen risico met minstens 100 euro wilden verlagen. Zij trekken, blijkt nu, aan het kortste eind.

Lilian Marijnissen (SP): „bizar”. Foto: ANP

Eerder werd door het Centraal Planbureau berekend dat het meer dan een miljard euro zou kosten om het eigen risico terug te schroeven van 385 euro naar 285 euro per jaar.

VVD en D66 wilden het eigen risico in stand houden. Zij wijzen erop dat de zorgkosten nu eenmaal stijgen en dat de burger de rekening linksom of rechtsom op hun bordje zal krijgen, ofwel via het ophogen van de premie, of door lastenverzwaring.

Belastingen omhoog

GroenLinks en PvdA schaffen in hun verkiezingsprogramma het eigen risico helemaal af. Om deze maatregel van meer dan 4 miljard euro te kunnen nemen, schroeven zij inderdaad de belastingen omhoog. De PvdA laat iedereen 1 procent meer inkomstenbelasting betalen. GroenLinks wil het onder andere bekostigen door het invoeren van een kilometerheffing voor vrachtauto’s, een congestieheffing voor automobilisten, een belasting op bestaande huizen en een verpakkingsbelasting.

SP en 50Plus wilden van het eigen risico af door de zorg volledig op de schop te nemen en een zorgfonds op te richten, vergelijkbaar met het oude ziekenfonds. Het Centraal Planbureau becijferde eerder dat deze vertimmering van het zorgsysteem ons land ongeveer 6 miljard euro zou kosten.

Basispremie stijgt

In de conceptstukken voor Prinsjesdag staat dat de basispremie voor de zorgverzekering volgend jaar gemiddeld met zes euro zal stijgen. Het gaat van 107,50 euro per maand naar 113,50 euro per maand, meldden bronnen aan De Telegraaf.

De zorgtoeslag, bedoeld voor mensen met een kleine portemonnee, stijgt met zo’n 130 euro per jaar. De helft daarvan moet de kosten dekken voor de stijgende premie en het eigen risico. De andere helft is door het kabinet vrijgemaakt om de koopkracht van minima te repareren.