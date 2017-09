Aanpak jihadisme werkt en mag doorgaan

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme werd in 2014 opgesteld, nadat terreurgroep IS in de zomer het ’kalifaat’ had uitgeroepen. De zorgen over radicalisering van moslimjongeren groeiden en dreiging voor de Nederlandse veiligheid werd opgeschaald naar substantieel.

Aan het programma doen verschillende instanties mee: de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de politie, de AIVD, het OM en veel gemeenten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de uitvoering.