VPRO-directeur kritisch over NPO

De VPRO-directeur vindt het essentieel om zelf meester te blijven in de keten van de programmaontwikkeling en noemt deze onafhankelijkheid „de essentie die nodig is voor creatieve, kritische en vernieuwende media”. Van der Meulen: „Iets anders is uiteindelijk de dood in de pot.”

De VPRO komt in het nieuwe tv-seizoen met nieuwe initiatieven op NPO 3 en op internet. Van der Meulen benadrukte dat de VPRO multimediaal wil zijn om zijn publiek te bereiken. „We willen de vrijheid om aan de grenzen te opereren. Want aan de rand van het peloton zit de mogelijkheid om de koers te verleggen, te ontsnappen aan het gewone, nieuwe wegen in te gaan.”

Robo sapiens

Jelle Brandt Corstius onderzoekt in zijn zesdelige reisserie Robo sapiens, te zien vanaf 29 oktober op NPO 2, hoe robots ons leven zullen beïnvloeden en veranderen. Hiervoor reist Brandt-Corstius naar Japan, Ethiopië, Engeland en de Verenigde Staten. De VPRO komt op zondag 7 januari met een vervolg op de reisserie Langs de oevers van de Yangtze. Het vervolg heet Door het hart van China. Hierin reizen Ruben Terlou en regisseur Maaik Krijgsman van het uiterste noorden naar het zuidelijkste puntje van China.

Thomas Erdbrink maakt met Roel van Broekhoven een tweede reeks van Onze man in Teheran. De serie over Iran is vanaf zondag 8 april te zien op NPO 2.