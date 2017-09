Nederlandse vermoord in Mexico

Een politiewoordvoerster van de Mexicaanse Seguridad Publica in de badplaats bevestigt de moord op de Nederlandse vrouw. Maar meer details over de omstandigheden van het misdrijf kan het politiebureau nog niet geven.

Vriend spoorloos

Kluivers zou zijn gevonden in haar eigen huis, waarna vrienden alarm hebben geslagen. Mogelijk gaat het om geweld in de huiselijke kring. Haar vriend zou spoorloos zijn. Van oorsprong kwam Kluivers uit Eibergen in de Achterhoek. Een zoon woont in hetzelfde dorp.

„We kunnen bevestigen dat een 60-jarige Nederlandse vrouw is omgekomen in Mexico”, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ook het ministerie kan niets zeggen over de specifieke toedracht. „Daar gaat de Mexicaanse politie over.”

Barra de Navidad is een kleinschalige badplaats in de Mexicaanse provincie Jalisco. Het ligt aan de zuidwestelijke kust vlakbij de, vanwege de drugssmokkel beruchte, zeehaven Manzanillo.