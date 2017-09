Wist u dit al? Lees hier alles over Sint Maarten.

Sint Maarten is de enige plek ter wereld waar Nederland aan Frankrijk grenst. Het andere deel van het eiland, waarvan Sint-Maarten deel uitmaakt, is namelijk Frans.

Sint-Maarten (met Philipsburg als hoofdstad) heeft een oppervlakte van 34 vierkante kilometer en telt officieel ongeveer 42.000 inwoners. Die leven voornamelijk van het toerisme. Het oord is vooral onder Amerikanen populair. Samen met de Nederlandse eilanden Saba en Sint-Eustatius vormt het de Bovenwindse eilanden.

Columbus

Het eiland is in 1493 op 11 november ontdekt door Columbus, die het daarom vernoemde naar de herdenkingsdag van de heilige Sint-Maarten. In 1631 bezette de Nederlandse West-Indische Compagnie het eiland. Enkele jaren later tekenden de Fransen en de Nederlanders een verdrag dat bepaalde dat het eiland in tweeën werd verdeeld.

Lange tijd werden vanuit Afrika slaven aangevoerd om op de suikerrietplantages te werken. Een tijd lang maakte het eiland deel uit van de Nederlandse Antillen, dat in 2010 als staatsverband werd opgeheven. Sindsdien heeft het eiland, evenals het 900 kilometer verder gelegen Curaçao, een status aparte binnen het Koninkrijk.

Afrika

De bevolking van Sint-Maarten is afkomstig uit Afrika en uit het Caribisch gebied. De officiële taal is Nederlands, maar het grootste deel van de bevolking spreekt thuis Engels of Spaans. Het rooms-katholicisme is de belangrijkste godsdienst.

Het Franse deel Saint-Martin (met Marigot als hoofdstad) heeft een oppervlakte van 53 vierkante kilometer en meer dan 36.000 inwoners. Het werkelijke aantal inwoners in beide delen is waarschijnlijk hoger, omdat er veel illegalen verblijven.

Sint-Maarten werd in het verleden geregeld geteisterd door orkanen. Zo hield in 2010 de orkaan Earl huis. In 1995 was er de orkaan Luis. Irma is tot nu toe de zwaarste ooit.