Zorgen over volgende orkaan: José

Tropische storm José beweegt zich in de richting van Sint Maarten en zou zaterdag of zondag het eiland kunnen treffen. Vandaag hield Irma er al huis. ,,Laten we in godsnaam hopen dat José niet komt”, zegt de generaal Peter-Jan De Vin in een interview met De Telegraaf.

Defensie heeft nu een dikke 160 mensen op de Bovenwindse eilanden zitten. Ze hebben de passage van Irma goed doorstaan en zijn begonnen met noodhulp. Midden in de nacht onze tijd arriveert waarschijnlijk marineschip de Zeeland bij Sint Maarten.

De belangrijkste taak van de militairen is in kaart brengen hoeveel schade de orkaan heeft aangericht en wat er nodig is om de nood te ledigen.