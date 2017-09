Macron over Irma: er zullen slachtoffers zijn

Op foto’s die gedurende de dag naar buiten kwamen, was te zien hoe het vliegveld op Sint Maarten het zwaar te verduren heeft gehad. Het eiland zat middenin de orkaan Irma, met categorie 5 de zwaarste ooit in het gebied. Ook veel huizen waren gesloopt, en wegen veranderden in modderstromen.

Hoe vergaat het de inwoners van Sint Maarten? Dat is onduidelijk. Woensdagavond waren er nog geen meldingen over dodelijke slachtoffers. Nederland wil daarover niets kwijt, maar de Franse president Macron vreest voor het ergste. „De balans zal zwaar en wreed zijn”, vertelde hij over Sint Maarten. Dat eiland is deels Nederlands, deels Frans.

Slachtoffers

„Er zullen slachtoffers te betreuren zijn”, aldus Macron. „In de komende uren is het belangrijkste dat we gewonden gaan opsporen en verzorgen. We moeten zo snel mogelijk het normale leven kunnen voortzetten.”

De verbinding met het eiland is zeer slecht: telefoonlijnen zijn uitgevallen, stroom op bepaalde momenten ook. Daarom ontbreekt veel informatie. Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken had vandaag grote problemen met communicatie.

Militairen

Nederland heeft honderd mariniers en specialisten naar Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius gestuurd. In eerste instantie moesten zij de schuilplaatsen van de bewoners beveiligen. Na de storm hebben ze als eerste de verbindingen hersteld.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken verwacht in de loop van de nacht meer vraag om hulp. Die zal uiteraard worden ingewilligd, zei hij.

Ravage

Irma bereikte Sint Maarten - met ongeveer 42.000 inwoners op het Nederlandse deel - aan het begin van de middag (Nederlandse tijd) met windsnelheden tot 295 kilometer per uur. De orkaan richtte binnen de kortste keren enorme verwoesting aan. Daken, elektriciteitsmasten, muren, bomen en boten werden verwoest.

De sterkste huizen bleken niet bestand tegen de kracht van de natuur. De hoofdstad Philipsburg werd ook nog eens getroffen door overstromingen. Gedurende de tijd dat de storm over het eiland raasde, was er een uitgaansverbod van kracht. De autoriteiten hadden dinsdagavond al een avondklok ingesteld.

Toeristen

Veel toeristen waren er op dat moment al niet meer op het bedreigde eiland. De reisorganisatie TUI had op het moment dat Irma aan land kwam nog zegge en schrijve vier gasten in twee hotels zitten. Andere toeristen hadden er de voorkeur aan gegeven terug te keren naar Nederland.

De orkaan trekt ondertussen verder naar de Maagdeneilanden en vervolgens richting Puerto Rico. Ook in de Domunicaanse Republiek bereiden Nederlanders zich voor, vertellen ze aan De Telegraaf.

Medeleven

Alle politieke kopstukken hebben inmiddels hun medeleven getoond. Premier Rutte wenst „iedereen veel sterkte” en koning Willem-Alexander en koningin Maxima denken aan de bewoners: „Ons hart gaat uit naar alle getroffenen op de Bovenwindse Eilanden, met wie wij intens meeleven. U bent ons dierbaar en in onze gedachten zijn wij bij u.”

President Donald Trump, die zich met Amerikanen in Florida klaarmaakt voor Irma, ziet het geweld op de Nederlandse en Franse eilanden met lede ogen aan. Alle voorbereidingen worden getroffen in Florida.

Nieuwe storm

Na orkaan Irma volgt nog een tweede orkaan. Het gaat om de tropische storm Jose, die steeds heviger zal worden en naar verwachting donderdag een orkaan zal worden. Dat voorspellen meterologische instituten als het National Hurricane Center.

