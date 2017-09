Sint-Maarten van buitenwereld afgesloten

In het televisieprogramma Pauw zei Plasterk dat er door de afsluiting nog geen goed beeld is van de situatie. De minister noemt dat een ,,akelige gedachte''. Hij herhaalde dat er veel schade is, ook aan belangrijke toegangspunten. Zo is het vliegveld ernstig beschadigd en de toegang tot de haven ook moeilijk. Hij wees erop dat de elektriciteit en verbindingen zijn uitgevallen. Daardoor is ook nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn.

Militairen zijn druk bezig om een beter beeld te krijgen van de situatie. Dat gebeurt met patrouilles op de grond en door met een NH90-helikopter over het rampgebied te vliegen.

Plasterk zei ook dat het verzoek is gekomen om een vliegtuig te sturen met mensen en materiaal. Volgens Plasterk is dat mogelijk, maar zal het toestel wel eerst moeten kunnen landen. Daarom moet eerst het vliegveld worden vrijgemaakt.