Plunderingen op Sint Maarten

Overal op het Caribische eiland zijn daken van huizen gewaaid, bomen ontworteld en lichtmasten omvergeblazen. De communicatielijnen waren tot in de Nederlandse ochtend onbruikbaar. Zo is ook het politiebureau in Philipsburg niet te bereiken. Eilandbewoners zijn op zichzelf aangewezen

Betty’s Estate ligt midden op het Frans-Nederlandse eiland. Of het om rooftochten gaat langs ingestorte huizen of in kapotgewaaide winkels is onduidelijk. Maar een inventarisatie door het Rode Kruis, van de schade in verschillende wijken, maakt melding van de ’plunderingen’.

Vlucht boven Sint-Maarten om de schade van orkaan Irma vast te stellen. Er wordt een inschatting gemaakt van de gebieden waar de meeste hulp benodigd is, en waar de schepen van defensie kunnen aanleggen. Foto: Defensie - Gerben van Es

Nederlandse militairen op het eiland kunnen, indien nodig, de situatie weer tot bedaren brengen. „Nederlandse militairen zijn op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius om onder leiding van de lokale politie ook te helpen bij het handhaven van de orde”, zegt een woordvoerster van de Nederlandse marine in het Caribische Gebied.

Volgens de marine zijn ook Saba en Sint Eustatius hard getroffen door Irma, maar Sint Maarten leed de grootste schade. „Containers liggen over de haven verspreid, sommige zelfs in zee. Heel veel huizen hebben geen dak meer en boten liggen niet meer in het water maar over de kades verspreid.”

In de loop van de dag zullen twee schepen van de Nederlandse marine hulp brengen op Sint Maarten. Ten eerste de Zr. Ms. Zeeland. Later vandaag volgt ook de Zr. Ms. Pelikaan met hulpgoederen en vrachtwagens. Ook de andere eilanden krijgen hulp.

Foto: Defensie - Gerben van Es

Over persoonlijke slachtoffers op het Nederlandse deel van Sint Maarten is nog steeds niets bekend. Wel zouden er op omliggende eilanden tenminste vier doden zijn gevallen. Op Barbados overleed de jonge talentvolle surfer Zander Venezia toen één grote golf, opgestuwd door orkaan Irma, hem fataal werd.