„We staan in nauw contact met de andere getroffen landen. Tijd om samen de schouders eronder te zetten”, aldus Koenders. In Tallinn, de hoofdstad van Estland, is een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken neemt deel aan het crisisoverleg in Den Haag. Dat begint om 10.00 onder voorzitterschap van premier Mark Rutte.