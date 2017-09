Luchtbrug naar Sint Maarten zou helpen

,,Mensen zijn wanhopig, er zijn berichten van plunderingen, het is een nijpende situatie'', aldus een woordvoerder van het Rode Kruis. Volgens hem hebben de mensen eten nodig en zijn de winkels leeg omdat men voor de orkaan van alles heeft ingeslagen. Mogelijk dat defensievliegtuigjes vanaf Aruba op en neer kunnen gaan vliegen met spullen, aldus het Rode Kruis.

Rechtstreeks contact met Rode Kruismedewerkers op het eiland of met anderen is nog niet goed mogelijk, maar duidelijk is al wel dat de schade op het eiland enorm is.

Volgens een eerste schatting loop de schade in de vele miljoenen. Het Rode Kruis opende giro 5125 voor hulpverlening in het Caribisch gebied. Daar kwam woensdag duizenden euro's op binnen, maar er is snel meer nodig, aldus de woordvoerder.