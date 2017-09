OM eist dwangopname voor dreiger met IS-bom

De man zorgde voor flinke onrust en angst toen hij op 28 mei de tram in kwam en begon te schreeuwen. „Ik ben van IS! Casino, casino! Iedereen zijn koppen gaan eraf, die gaan we snijden. Ik ga een bom in de tram gooien!” Daarna stapte hij weer uit. De man werd een dag later aangehouden aan de hand van camerabeelden.

De verdachte ontkent dat hij dit heeft geroepen, maar hij zei wel dat hij dronken was. De man is al eerder veroordeeld voor delicten die hij mogelijk in beschonken staat pleegde. De aanklager meent dat het tijd is om de man een ISD-maatregel op te leggen. In zo’n inrichting zitten daders die vaak de fout in gaan. Ze worden daar behandeld om hun patroon te doorbreken.